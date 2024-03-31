ماذا قال كلوب عن إهدار محمد صلاح للفرص العديدة أمام برايتون؟

المصدر: د ب أ

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لا يشعر الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، بالقلق من إهدار محمد صلاح، نجم الفريق، للفرص أمام المرمى، مشيرا إلى أن (الفرعون المصري) يستمر في الخروج بلحظات مهمة عندما يكون الفريق في أمس الحاجة إليها.

وقلب ليفربول تأخره صفر / 1 أمام ضيفه برايتون، إلى انتصار ثمين ومستحق 2 / 1، اليوم الأحد، في المرحلة الـ30 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وساهم صلاح في الهدف الأول الذي أحرزه ليفربول بواسطة زميله الكولومبي لويس دياز، قبل أن يحرز قائد منتخب الفراعنة الهدف الثاني للفريق الأحمر في الدقيقة 65 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب (آنفيلد)، ليضع حدا لسوء الحظ الذي لازمه خلال اللقاء، بعدما أضاع أكثر من فرصة محققة أمام المرمى.

وتلقى صلاح تمريرة بينية سحرية من زميله الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، ليسدد بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء، واضعا الكرة بكل هدوء على يمين حارس مرمى برايتون وتعانق الشباك.

وصرح كلوب عقب المباراة في تصريحات نقلتها صحيفة (إندبندينت) البريطانية "تخيل أن صلاح كان سيهدر كل الفرص التي أتيحت له في مسيرته الرياضية؟ سيكون ذلك جنونا، لذا فلا بأس تماما".

وأضاف كلوب "نحن في حاجة لمواصلة محاولاته على مرمى المنافس. كان مو، مثل باقي زملائه الآخرين، في عجلة من أمره لإنهاء الفرص التي سنحت له وبذل أقصى الجهد".

واختتم كلوب تصريحاته قائلا "ولكن أن تبقى محتفظا بهدوئك بعد ذلك في اللحظة الحاسمة مع أكبر عدد من الفرص التي تهيأت لنا في أفضل أداء قدمناه، فهذا يصنع هدافا حقيقيا ، لذلك فنحن سعداء بكل شيء".

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