بوستيكوجلو يشيد بالقائد المنقذ سون بعد هزيمة لوتون

المصدر: رويترز

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أشاد أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام هوتسبير بقائد فريقه سون هيونج-مين بعد أن أحرز المهاجم الكوري الجنوبي هدف الفوز على لوتون أمس السبت ليبقى النادي المنتمي لشمال لندن في سباق الحصول على مكان في المربع الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ومنح تاهيت تشونج لوتون التقدم مبكرا قبل أن يعادل توتنهام النتيجة في الدقيقة 51 بهدف أحرزه عيسى كابوري لاعب لوتون في مرماه بطريق الخطأ.

وأنهى سون بنجاح هجمة لفريقه في الدقيقة 86 ليمنحه الفوز 2-1 بعد إحرازه هدفه رقم 160 مع النادي ويحتل بذلك المركز الخامس في قائمة هدافي النادي طوال تاريخه.

وقال المدرب بوستيكوجلو للصحفيين بعد المباراة "أعتقد أن ما يميز سوني هو أنه بغض النظر عن هوية المنافس أو المباراة فهو دائما يتوقع من نفسه تقديم أفضل مستوى ممكن في كل مرة يلعب فيها. من الصعب جدا تحقيق هذا.

"من الأسهل كثيرا محاولة الشعور بالارتياح على المستوى الشخصي أو كلاعب لأنه قدم الكثير جدا بالفعل حتى الآن. لكنه يرغب في الحفاظ على تحقيق أعلى مستوى ممكن في كل مرة يلعب فيها وعندما ترى ذلك من خلال أدائه وجهوده وقيادته الآن تدرك مدى أهمية وتأ رويترزثير كل ذلك."

وأضاف المدرب الأسترالي "ظل لاعبا متميزا على مستوى فريقه منذ مدة طويلة ونأمل أن يستمر كذلك سنوات عديدة قادمة. ومرة أخرى أقول إنه لم يكن محظوظا في بعض الفرص التي أتيحت له.

"لكن عندما كنا بحاجة إليه كان حاضرا وأدى المهمة."

ويحتل توتنهام المركز الخامس بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز العشرين وفي المرحلة المقبلة سيحل ضيفا على وست هام يونايتد صاحب المركز السابع الثلاثاء المقبل.

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