ايفنبرج ينتقد الأوضاع في بايرن ميونخ بعد الخسارة أمام دورتموند

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

انتقد شتيفان إيفنبرج، القائد السابق لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، بشدة الأوضاع في الفريق عقب الخسارة أمام بوروسيا دورتموند.

وقال ايفنبرج اليوم الاحد في برنامج "دوبل باس" على شبكة "سبورت1" :" في النهاية كانت ضربة موجعة لبايرن ميونخ".

وأضاف أن الخسارة بهدفين نظيفين أمام بوروسيا دورتموند أمس السبت كانت "بالتأكيد مخيبة للآمال".

ويرى إيفنبرج /55 عاما/ الذي توج بدوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونخ في 2001 إنه لم يعد هناك وحدة بين لاعبي الفريق، وأن توماس توخيل، المدير الفني، ليس المذنب الوحيد.

وقال :"الأساس هو المدرب، ولكن أيضا يجب أن تسأل اللاعبين أيضا".

وأضاف ايفنبرج " أن المباراة كانت أشبه بمباراة تجريبية، مباراة تحضيرية. لم يأخذ بايرن المباراة على محمل الجد".

وقال إن فريق بايرن فشل في اكتساب الثقة بالنفس وتحقيق نتيجة مميزة قبل مواجهة أرسنال في دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي بايرن ميونخ مع أرسنال في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا يومي 9 و17 أبريل المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز