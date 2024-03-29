صدمة في ليفربول وبايرن ميونيخ .. ألونسو سيبقى مدربا لليفركوزن الموسم القادم

المصدر: د ب أ

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سيظل تشابي ألونسو في منصب المدير الفني لفريق باير ليفركوزن، متصدر ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) في الموسم المقبل، حسبما أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية اليوم الجمعة. بعكس الترشيحات التي تحدثت عن انتقاله لتدريب نادي ليفربول الإنجليزي أو بايرن ميونخ الالماني .

وكشفت الصحيفة الألمانية أنه سيتم تأكيد الخبر خلال مؤتمر صحفي سيعقد في وقت لاحق اليوم الجمعة، فيما ذكرت محطتا سكاي وسبورت 1 أيضا أن ألونسو لن يرحل عن ليفركوزن.

ويرتبط ألونسو بعقد مع ليفركوزن حتى ونيو 2026، لكن النجاح الذي حققه مع الفريق هذا الموسم، جعله محط اهتمام العديد من عمالقة كرة القدم الأوروبية مثل بايرن ميونيخ الألماني وليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، وفقا لتقارير إخبارية.

تحت قيادة ألونسو، يتربع ليفركوزن على قمة ترتيب الدوري الألماني بفارق 10 نقاط أمام أقرب ملاحقيه بايرن ميونخ، حامل لقب المسابقة في المواسم الـ11 الأخيرة.

وحافظ ليفركوزن على سجله خاليا من الهزائم في 38 مباراة متتالية بجميع المسابقات هذا الموسم، وصعد للدور قبل النهائي في بطولة كأس ألمانيا ودور الثمانية في مسابقة الدوري الأوروبي.

يذكر أن لاعب الوسط السابق تولى تدريب ليفركوزن في أكتوبر 2022، عندما كان يتواجد في المركز السابع عشر بجدول ترتيب بوندسليجا.

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