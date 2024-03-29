بايرن يفتقد نوير أمام دورتموند في الدوري الألماني

المصدر: د ب أ

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يفتقد بايرن ميونخ جهود حارس مرماه المخضرم مانويل نوير في لقائه المرتقب غدا السبت أمام ضيفه وغريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، في قمة مباريات المرحلة الـ27 لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

وقال توماس توخيل، مدرب بايرن، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة "مانويل نوير سيغيب عن اللقاء. أليكس بافلوفيتش غير جاهز للأسف أيضا. رفاييل جيريرو أيضا لم يرجع إلينا بعد. وساشا بوي أصيب هذا الأسبوع. هؤلاء الأربعة خارج مواجهة دورتموند".

تعرض نوير لإصابة في العضلة المقربة أثناء وجوده مع المنتخب الألماني مؤخرا مما أدى لاستبعاده من مباراتي الفريق ضد منتخبي فرنسا وهولندا الوديتين، ومن المتوقع أن يحرس زفين أولريتش عرين الفريق غدا في ملعب (أليانز أرينا).

وكشف توخيل "الأمر لا يتعلق بالمخاطرة. الألم ببساطة قوي للغاية. نأمل أن يكون أسبوع كافيا وسيكون في حراسة المرمى ضد هايدنهايم".

في المقابل، تدرب المهاجم الإنجليزي المحنك هاري كين، هداف بوندسليجا هذا الموسم، مع الفريق مجددا، عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في كاحل القدم خلال حضوره مع منتخب بلاده في فترة الأجندة الدولية، ليغيب على اثرها عن فريق (الأسود الثلاثة) أمام منتخبي البرازيل وبلجيكا وديا.

في هذه الأثناء، سيعود الجناحان كينجسلي كومان وسيرج نابري إلى تشكيلة بايرن في المباراة.

كشف توخيل: "هاري تدرب بشكل كامل مع الفريق أمس الخميس، وتتحسن أموره كل يوم. كل شيء أصبح على ما يرام، وسيلعب المباراة".

وتبدو حظوظ بايرن ضئيلة في الاحتفاظ بلقب الدوري الألماني للموسم الـ12 على التوالي، في ظل تواجده حاليا في المركز الثاني بفارق 10 نقاط خلف باير ليفركوزن (المتصدر)، مع تبقي 8 مراحل فقط على نهاية المسابقة.

واختتم توخيل تصريحاته قائلا "لن يحدث تغيير في الجدول. لكن يمكننا الفوز بتلك المواجهة الكلاسيكية. إنها مباراة عاطفية ومهمة في الدوري الألماني في ظل تاريخ المنافسة الطويل بين الناديين".

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