الإصابة تبعد موراي عن بطولتي مونتي كارلو وبي إم دبليو للتنس

المصدر: د ب أ

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سيغيب نجم التنس البريطاني المخضرم آندي موراي عن بطولة مونتي كارلو لأساتذة التنس، ومسابقة (بي إم دبليو) المقرر إقامتهما الشهر المقبل، بسبب إصابته في كاحل القدم تعرض لها خلال مشاركته ببطولة ميامي مؤخرا.

وتعهد موراي /36 عاما/ بالعودة إلى اللعب "في أقرب وقت ممكن"، لكنه لم يكشف عن الموعد الذي سيعود خلاله إلى الملاعب.

وجاء في بيان صادر عن فريق إدارة اللاعب الفائز ببطولة إنجلترا المفتوحة (ويمبلدون) مرتين، اليوم الجمعة "بعد التشاور مع الطاقم الفني والأطباء، اتخذ آندي موراي قرارا بالغياب عن بطولتي رولكس مونتي كارلو للأساتذة وبي إم دبليو المفتوحة في ميونخ".

أضاف البيان الذي نشرته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "في هذه المرحلة، لا يزال من غير الواضح تحديد الفترة التي سيغيب خلالها موراي عن الملاعب، حيث يواصل مراجعة الخيارات مع فريقه الطبي".

أوضح البيان "من الواضح أن هذه الانباء تبدو محبطة للغاية لآندي، الذي أكد رغبته في العودة للملاعب في أقرب وقت ممكن".

وتابع: "موراي يشكر كل معجبيه على رسائل الدعم اللطيفة التي تلقاها، وسيواصل إبلاغ الجميع بآخر المستجدات مع تطور الأمور".

وتقام بطولة مونتي كارلو في الفترة من 7 إلى 14 أبريل القادم، ويعقبها بطولة بي إم دبليو التي تجرى ما بين يومي 15 و21 من الشهر ذاته.

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