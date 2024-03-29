"دير كلاسيكير" فرصة بايرن لمصالحة جماهيره بعد تضاؤل آمال المنافسة على لقب (بوندسليجا)

المصدر: د ب أ

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تتجه الأنظار مساء غد السبت صوب ملعب أليانز أرينا الذي يحتضن مباراة كلاسيكو الدوري الألماني "دير كلاسيكير" بين بايرن ميونخ وضيفه بوروسيا دورتموند في الجولة السابعة والعشرين من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

وبعد انتهاء فترة التوقف الدولي يلتقي بايرن ودورتموند في الكلاسيكو رقم 110 بينهما، بعد أن حقق النادي البافاري الفوز في أخر مباراتين في البوندسليجا بجانب الفوز على لاتسيو الإيطالي في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، محرزا 16 هدفا خلال المباريات الثلاث من بينها ستة أهداف للقناص الإنجليزي هاري كين

ويصارع كين الوقت من أجل المشاركة في المواجهة أمام دورتموند بعد تعرضه لإصابة في الكاحل خلال المواجهة أمام دارمشتاد.

كما تحوم الكثير من الشكوك حول مشاركة حارس المرمى المخضرم مانويل نوير أمام دورتموند بسبب إصابة عضلية، الأمر الذي قد يمنح الحارس البديل سفين أولريتش فرصة الظهور للمرة التاسعة في الموسم الحالي من البوندسليجا.

ومن المتوقع مشاركة ليروي ساني في المباراة، في الوقت الذي يواصل فيه رافاييل جيريرو ونصير مزراوي عملية التأهيل.

ولم يخسر بايرن أمام دورتموند في أخر عشر مواجهات بينهما حيث حقق تسعة انتصارات مقابل تعادل وحيد وسجل خلال تلك المسيرة 37 هدفا، كما حقق النادي البافاري تسعة انتصارات متتالية على ملعبه في مواجهات الكلاسيكو.

ومن شأن الغياب المحتمل لهاري كين أن يشكل ضربة موجهة لبايرن ، حيث سجل الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا 31 هدفا في 26 مباراة بالدوري الألماني، من بينها ثلاثة أهداف (هاتريك) في شباك دورتموند، في رقم قياسي للاعب يخوض موسمه الأول بالبوندسليجا.

ويستعد توماس توخيل لخوض المباراة رقم 50 له مع بايرن، بعد أن سجل ظهوره الأول خلال المباراة التي فاز فيها النادي البافاري على فريقه السابق دورتموند 4 /2 .

ويعتبر جادون سانشو وماركو رويس اللاعبان الوحيدان المتبقيان من الجيل الذي قاد دورتموند لأخر انتصاره له على بايرن في البوندسليجا في نوفمبر 2018 ، علما بان سانشو سجل هدفا في أخر انتصار لدورتموند على بايرن في مباراة كأس السوبر عام 2019.

ويستعد ماتس هوميلز لتسجيل ظهوره الـ29 بمباريات الكلاسيكو (رقم قياسي) من بينها 22 مشاركة مع دورتموند وست مشاركات مع بايرن.

ويعيش دورتموند تحت قيادة مدربه إدين تيرزيتش حالة معنوية مرتفعة بعد تسجيل أربعة انتصارات متتالية على مستوى كافة المسابقات، للمرة الأولى هذا العام، كما بلغ دور الثمانية لدوري أبطال اوروبا.

وتعافى حارس دورتموند جريجور كوبل من إصابة في العضلة الضامة لكنه قد يغيب عن مواجهة بايرن بسبب إصابته بنزلة برد، لكن ألكسندر ماير جاهز لتعويض غيابه المحتمل.

ومازال المهاجم الإيفواري سيباستيان هالر يواصل عملية التأهيل ، في الوقت الذي تأكد غياب المدافع الجزائري رامي بنسبعيني حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة في الركبة أثناء المشاركة مع منتخب بلاده.

ويعول دورتموند بشكل رئيسي في خط هجومه على الثنائي نيكلاس فولكروج ودونفيل مالين بعد أن سجل كلاهما 11 هدفا، بجانب جوليان براندت ثالث أكثر اللاعبين صنعا للأهداف برصيد ثماني تمريرات حاسمة، بالإضافة إلى صانع اللعب الإنجليزي الموهوب جادون سانشو.

وبعد أن أصبحت فرصة بايرن في المنافسة على اللقب الـ12 على التوالي في البوندسليجا محدودة، يتطلع النادي البافاري لإرضاء جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة دير كلاسيكير.

وعلى الجانب الأخر فإن دورتموند يتطلع لإنهاء مسيرة اللا فوز أمام بايرن وتحقيق أول انتصار عليه في البوندسليجا منذ ستة أعوام.

وينافس دورتموند بقوة على بطاقة التأهل الأخيرة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل ، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 50 نقطة، لكن نقطة واحدة فقط تفصله عن لايبزج صاحب المركز الخامس.

وقال تيرزيتش مؤخرا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس"، "هدفنا هو الذهاب إلى ميونخ وقلب الأمور لصالحنا أخيرا، والخروج فائزين".

وقبل ساعات من مواجهة الكلاسيكو، يلتقي باير ليفركوزن المتصدر غدا السبت مع ضيفه هوفنهايم أملا في توسيع الفارق الذي يفصله عن أقرب ملاحقيه بايرن إلى 13 نقطة ولو بشكل مؤقت.

ويتصدر ليفركوزن جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 70 نقطة بفارق عشر نقاط عن بايرن الوصيف، وحال فوزه على هوفنهايم مع تعثر النادي البافاري أمام دورتموند، فإن ذلك سيقربه خطوة كبيرة من اللقب الأول في تاريخه بالبوندسليجا.

ويعيش ليفركوزن مسيرة استثنائية تحت قيادة مدربه الإسباني الشاب تشابي ألونسو هذا الموسم، حيث أنه الوحيد على مستوى الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى الذي لم يتلق أي هزيمة على مستوى كافة المسابقات.

كما بلغ ليفركوزن دور الثمانية للدوري الأوروبي والمربع الذهبي لكأس ألمانيا، وبالتالي ينافس بقوة على ثلاثة ألقاب.

وسجل ليفركوزن 22 انتصارا في البوندسليجا مقابل أربعة تعادلات ويمتلك ثاني أقوى خط هجوم بتسجيله 66 هدفا، وأقوى خط دفاع حيث اهتزت شباكه 18 مرة فقط.

وحقق ليفركوزن تسعة انتصارات متتالية في البوندسليجا ويبحث الآن عن الانتصار العاشر، على حساب هوفنهايم صاحب المركز الثامن.

من جانبه يتطلع لايبزج للفوز على ضيفه ماينز غدا السبت تزامنا مع تعثر دورتموند أمام بايرن، لكي ينقض على المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال.

لكن مهمة لايبزج لن تكون سهلة في مواجهة ماينز صاحب المركز الثالث من القاع والذي يتشبث بآمال البقاء في دوري الأضواء.

وفي باقي المباريات يلتقي بوروسيا مونشنجلادباخ مع فرايبورج وفيردر بريمن مع فولفسبورج واينتراخت فرانكفورت مع يونيون برلين السبت، على أن يلتقي أوجسبورج مع كولن وشتوتجارت مع هايدنهايم وبوخوم مع دارمشتاد يوم الأحد.

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