سيمبا يعلن مصرع مشجع وإصابة آخر قبل مواجهة الأهلي

المصدر: د ب أ

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أعرب مسئولو نادى سيمبا التنزاني عن تعازيهم بعد وفاة واحد من جماهيره وإصابة آخر قبل مواجهة الفريق الهامة أمام ضيفه الأهلي المصري اليوم الجمعة، في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم على ملعب (بنيامين مكابا) في دار السلام.

ونشر الحساب الرسمي لنادي سيمبا على منصة إكس (تويتر سابقا) للتواصل الاجتماعي، اليوم بيانا جاء فيه "تلقى النادي بكل أسف أخبار الحادثين اللذين وقعا لجماهيرنا الليلة الماضية بينما كانوا في طريقهم إلى دار السلام لمشاهدة مباراة دور الثمانية في دوري الأبطال ضد الأهلي".

وأوضح سيمبا "الحادث الأول كان يتعلق بمشجعي فرع (كيويرا رونجوي) في منطقة مبيا حيث حدث ذلك في منطقة فيجوازا ببواني، وتشير المعلومات الواردة من الشرطة إلى مصرع شخص واحد".

أضاف البيان: "الحادث الثاني وقع لفرع الحدود الحمراء من تندوما الذي وقع في دوما، منطقة موروجورو. التقارير من موقع الحادث تشير لإصابة شخص، ويتوجه قادة سيمبا بالفعل لموقع الحادث لتقديم المساعدة للضحايا، وتعتذر القيادة لجميع المتضررين والعائلات وكذلك كل شعب سيمبا بشكل عام".

وفي السياق ذاته، قدم مسئولو نادى يانج أفريكانز التنزاني العزاء في ضحايا نادى سيمبا، حيث نشرت الصفحة الرسمية للنادي بيانا جاء فيه: "قيادة نادي يانج أفريكانز تقدم تعازيها للقيادة في نادي سيمبا عقب فاجعة وفاة أحد مشجعي الفريق في حادث سيارة كان يحمل المشجعين الذين كانوا في طريقهم إلى دار السلام".

وتابع "ترغب قيادة نادي يانج أفريكانز من جميع السائقين وعشاق كرة القدم الذين يسافرون من المناطق إلى دار السلام لمباريات دوري أبطال أوروبا، الهدوء والسداد والانتباه إلى علامات السلامة على الطرق طوال الرحلة".

يذكر أن يانج أفريكانز يستضيف ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي غدا السبت في ذهاب دور الثمانية لدوري الأبطال على نفس الملعب أيضا.

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