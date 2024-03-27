البرازيل تتعادل 3-3 مع إسبانيا في مباراة مثيرة

المصدر: رويترز

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انتزع المنتخب البرازيلي لكرة القدم تعادلاً ثميناً عبر لوكاس باكيتا من ركلة جزاء قرب نهاية المباراة الودية التي جمعته بإسبانيا، والتي انتهت بنتيجة 3-3، وطبعتها الندية والإثارة على ملعب سانتياجو بيرنابيو، الثلاثاء.

وسيطرت إسبانيا صاحبة الأرض على مجريات اللقاء مبكراً وافتتحت التسجيل عن طريق رودري من ركلة جزاء وداني أولمو، لكن رودريجو قلص الفارق قبل نهاية الشوط الأول بعد خطأ من الحارس أوناي سيمون.

وشارك الصاعد إندريك من مقاعد البدلاء ليدرك التعادل بعد ركلة ركنية عقب أربع دقائق من بداية الشوط الثاني، لكن رودري أعاد إسبانيا إلى المقدمة مرة أخرى من ركلة جزاء في الدقيقة 86.

لكن البرازيل تمكنت من إدراك التعادل مجددا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بعدما تعرض جالينو للعرقلة داخل منطقة الجزاء لينجح باكيتا في التسجيل بهدوء من علامة الجزاء.

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