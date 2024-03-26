طاجيكستان تنتزع التعادل بهدف قرب النهاية أمام السعودية في تصفيات كأس العالم

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجل منتخب طاجيكستان هدفا قرب النهاية ليتعادل 1-1 مع ضيفه منتخب السعودية في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 وكأس آسيا 2027 اليوم الثلاثاء.

وفازت السعودية 1-صفر على طاجيكستان في الرياض الأسبوع الماضي.

واستمر فريق المدرب روبرتو مانشيني في صدارة المجموعة السابعة برصيد 10 نقاط، بينما انفرد منتخب طاجيكستان بالمركز الثاني مؤقتا بخمس نقاط متقدما بنقطة عن الأردن الذي يواجه باكستان في وقت لاحق اليوم.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 26 بسبب انقطاع التيار الكهربائي لعمود إنارة الملعب، قبل أن يستأنف الحكم اللعب في الدقيقة 32.

افتتح فراس البريكان التسجيل بعد دقيقة واحدة من انطلاق الشوط الثاني بعدما تلقى تمريرة عرضية من محمد البريك ليرتقي لها بضربة رأس قوية سكنت الشباك.

لكن روستام سويروف أدرك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 80 بتسديدة من مدى قريب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز