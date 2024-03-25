منتخب إنجلترا يشارك في حملة التوعية بألزهايمر

المصدر: رويترز

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قال منتخب إنجلترا لكرة القدم اليوم الاثنين إنه سيرتدي قمصانا بلا أسماء في الشوط الثاني من مباراته الودية أمام بلجيكا في ملعب ويمبلي اللندني غدا الثلاثاء لزيادة الوعي بأعراض مرض ألزهايمر.

وستختفي الأسماء من قمصان اللاعبين عند العودة من الاستراحة لخوض الشوط الثاني لإظهار مخاطر الخرف على فقدان الذكريات الثمينة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار شراكة بين الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم والجمعية البريطانية لدعم مرضى ألزهايمر.

وقالت كيت لي الرئيسة التنفيذية للجمعية في بيان "نأمل أن لا نشجع فقط الجماهير على التبرع لدعم أبحاث التشخيص المبكر لدينا، ولكن أيضا دعم أحبائهم بقدر ما يدعمون فريقهم في كرة القدم.

"وهذا يعني اتخاذ خطوات أولى حاسمة في البحث عن التشخيص إذا اشتبهوا في أن شخصا يهمهم قد تأثر بالمرض".

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