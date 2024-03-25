هاري كين يؤدي تدريبات منفردة مع بايرن ميونخ بعد خروجه من معسكر إنجلترا

المصدر: د ب أ

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أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الإثنين، أن لاعبه المصاب هاري كين مهاجم الفريق أدى حصة تدريبية منفردا في ملعب التدريب الخاص بالنادي بعد خروجه مبكرا من معسكر منتخب إنجلترا.

وأصيب كين في كاحله خلال الفوز العريض على دارمشتات بنتيجة 2/5 في 16 مارس .

وانضم النجم الإنجليزي لقائمة منتخب بلاده لكن استبعد وخرج من المعسكر قبل الخسارة بهدف نظيف أمام البرازيل في مباراة ودية أقيمت يوم السبت الماضي.

وأشار النادي البافاري أيضا إلى أن رافائيل جيريرو مدافع الفريق أدى أيضا تدريبا منفردا بالكرة بعد تعرضه لتمزق بسيط في فخذه الأيسر أمام دارمشتات.

وأدى الثنائي كينجسلي كومان ونصير مزراوي حصصا تدريبية إضافية اليوم الإثنين بعد عودتهما للتدريبات بينما حصل باقي لاعبي الفريق على إجازة.

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