تشواميني: الهزيمة أمام ألمانيا جرس إنذار لفرنسا

المصدر: رويترز

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قال لاعب وسط فرنسا أوريلين تشواميني إنه يتعين على منتخب بلاده اعتبار هزيمته 2-صفر أمام نظيره الألماني بمثابة جرس إنذار بعد التفوق الواضح للفريق الألماني في المواجهة الودية التي أقيمت الليلة الماضية في ليون الفرنسية.

أحرز فلوريان فيرتس أسرع هدف دولي لألمانيا بعد سبع ثوان فقط من البداية قبل أن تضاعف مستضيفة بطولة أوروبا 2024 تقدمها في بداية الشوط الثاني من خلال كاي هافرتس.

وقال تشواميني في تصريحات تلفزيونية "أعتقد أنهم تفوقوا علينا في جميع الجوانب.

"لم نتمكن من تطبيق خطتنا في المباراة. لعبنا في مواجهة فريق كبير. علينا تحسين مستوى أدائنا فرديا وجماعيا."

وأضاف لاعب الوسط قوله "هذا جرس إنذار. لكن لا داعي للمبالغة في رد الفعل أيضا. فنحن نعرف جيدا قدراتنا ونثق فيها."

وقال المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو إن لا يمكن لفرنسا تبرير الهزيمة.

وأضاف في تصريحات لصحيفة ليكيب الفرنسية "بدأنا المباراة بصورة سيئة وواجهنا متاعب نتيجة لذلك وجاء رد فعلنا بطيئا ولم نتمكن من التهديف عندما سنحت لنا أفضل الفرص."

وسيلتقي المنتخب الفرنسي في مباراة ودية ثانية أمام نظيره التشيلي في ملعب فيلودروم في مرسيليا الثلاثاء المقبل.

وستقام بطولة أوروبا 2024 ما بين 14 يونيو و14 يوليو .

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