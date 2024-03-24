دوريفال جونيور مدرب البرازيل: الفوز على إنجلترا مجرد بداية

المصدر: رويترز

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قال دوريفال جونيور إن الفوز 1-صفر على إنجلترا في ملعب ويمبلي وديا في مباراته الأولى مدربا لمنتخب البرازيل لكرة القدم مجرد خطوة أولى نحو إعادة الفريق الفائز بكأس العالم خمس مرات إلى المسار الصحيح.

وتحتل البرازيل المركز السادس في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، بعد تراجع مستواها ما كلف مدربها فرناندو دينيز منصبه هذا العام.

وأبلغ دوريفال الصحفيين "إنها لحظة مميزة جدا بالطبع. في مناسبات قليلة فقط فاز منتخب البرازيل على إنجلترا، وهذا ينبئ بشيء عنا. يجب ألا نغفل حقيقة أن هذا مجرد بداية عملنا".

وافتقد مدرب ساو باولو السابق جهود عدد من اللاعبين الأساسيين للإصابة، وشهدت تشكيلته الأساسية مشاركة خمسة لاعبين لأول مرة مع المنتخب.

وقال "ثقتي بهؤلاء الفتية كبيرة. أنتظر الكثير من هذا الفريق، لكنني أعتقد أن هذا يظهر ما يمكننا فعله مستقبلا".

وحسمت البرازيل الفوز بهدف في الدقيقة 80 أحرزه البديل إندريك (17 عاما)، ليصبح أصغر لاعب سنا يسجل في مباراة دولية للفريق الأول بملعب ويمبلي.

وقال دوريفال عندما سئل عن اللاعب الشاب الذي من المقرر أن ينضم إلى ريال مدريد من بالميراس في يوليو المقبل "إذا حافظ على العقلية التي ظهر بها حتى الآن، فسيكون اسما مهما للغاية في كرة القدم البرازيلية والعالمية".

ويلعب منتخب البرازيل أمام إسبانيا في مدريد يوم الثلاثاء المقبل.

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