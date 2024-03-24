جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا سعيد بالتجربة رغم الخسارة وديا أمام البرازيل

المصدر: رويترز

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لم تنل الخسارة 1-صفر أمام البرازيل وديا من معنويات جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا لكرة القدم إذ أنه قيم عددا من الوجوه الجديدة في الفريق استعدادا لبطولة أوروبا 2024.

وفاز منتخب البرازيل الذي يعاني من الإصابات بالمباراة بفضل هدف سجله إندريك (17 عاما) بعدما نزل بديلا.

وقال مدرب إنجلترا في مؤتمر صحفي إن المباراة كانت متكافئة وشهدت تغييرات أجراها استعدادا لبطولة أوروبا.

وأضاف المدرب البالغ عمره 53 عاما "لست محبطا من أداء الفريق. الفارق في النهاية كان لحظة واحدة، حقا... بضعة أخطاء حسمت المباراة".

وافتقدت إنجلترا جهود عدد من اللاعبين الأساسيين في ويمبلي، بينهم القائد المصاب هاري كين الذي سيغيب كذلك عن مواجهة بلجيكا وديا يوم الثلاثاء المقبل.

وأثنى ساوثجيت، الذي بدا سعيدا بأداء اللاعبين، على المشاركة الأولى لكوبي ماينو لاعب مانشستر يونايتد وأنتوني جوردون لاعب نيوكاسل.

ورغم أن أولي واتكينز لم يحظ بفرص محققة للتسجيل، فإن ساوثجيت قال إنه سعيد بمساهمة مهاجم أستون فيلا.

وقال المدرب "كنا بحاجة إلى معرفة إلى أين سنتجه إذا لم يكن لدينا هاري (كين) في مباراة كبيرة. كانت تجربة جيدة".

وتعرض كين مهاجم بايرن ميونيخ لإصابة في الكاحل في فوز فريقه 5-2 على دارمشتاد بالدوري الألماني

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