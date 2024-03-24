البرازيل تفوز على إنجلترا في "ويمبلي" ودياً استعداداً لكوبا أمريكا

المصدر: د ب أ

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تغلب المنتخب البرازيلي على نظيره الإنجليزي 1 / صفر، السبت، في مباراة دولية ودية أقيمت على ملعب "ويمبلي" في العاصمة البريطانية لندن.

وسجل إندريك فيليبي هدف المباراة الوحيد للمنتخب البرازيلي في الدقيقة 80.

ويستعد المنتخب البرازيلي لخوض منافسات بطولة كوبا أمريكا التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتواجد في المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات كولومبيا وباراجواي، ومنتخباً متأهلاً من ملحق التصفيات.

على الجانب الآخر، يتواجد المنتخب الإنجليزي في المجموعة الثالثة بكأس أمم أوروبا إلى جانب كل من الدنمارك وسلوفينيا وصربيا.

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