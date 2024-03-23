قبل مواجهة البرازيل.. تكهنات غريبة تثير غضب ساوثجيت مدرب إنجلترا

المصدر: رويترز

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‬قال جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا إن التقارير التي تربطه بتدريب مانشستر يونايتد غير محترمة تماما وأنه لن يتخذ قرارا بشأن مستقبله إلا بعد بطولة أوروبا لكرة القدم.

ولم يوافق ساوثجيت بعد على تمديد عقده قبل بطولة أوروبا، والتي ستكون رابع بطولة كبرى له مع منتخب إنجلترا. ويستمر عقده الحالي حتى نهاية عام 2024.

وقال ساوثجيت للصحفيين أمس الجمعة قبل مباراة إنجلترا الودية ضد البرازيل "تركيزي منصب على بطولة أوروبا. إذا فعلنا شيئا ما، أبرمنا عقدا هنا (مع إنجلترا) من قبل، فسيقول الجميع ‭'‬لماذا توقع عقدا قبل بطولة أوروبا حيث يتعين عليك إثبات نفسك؟‭'‬.

"بالتأكيد لن أتحدث إلى أي شخص آخر قبل ذلك. لم أفعل ذلك مطلقا. لقد قضيت ثماني سنوات في منصبي. لن أستمتع بالتحدث إلى أي شخص آخر عندما أكون مرتبطا بعقد".

وقالت تقارير في وسائل إعلام بريطانية إن ساوثجيت (53 عاما) بين أبرز مرشحي المالك المشارك ليونايتد جيم راتكليف ليحل محل إريك تن هاج إذا انفصل المدرب الهولندي عن نادي أولد ترافورد، الذي يحتل المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاف ساوثجيت "هناك شيئان من وجهة نظري. الأول هو أنني مدرب إنجلترا. لدي مهمة واحدة: محاولة النجاح في بطولة أوروبا. ومن الواضح أنه قبل ذلك، هناك مباراتان مهمتان هذا الأسبوع.

"الشيء الثاني هو أن يونايتد لديه مدرب. إنه أمر غير محترم تماما عندما تكون هناك أي تكهنات حول مدرب حالي لأي فريق.

"أنا رئيس رابطة مدربي الدوري الممتاز لذلك ليس لدي أي وقت لهذه النوعية من الأشياء حقا".

وتستضيف إنجلترا منتخب البرازيل في وقت لاحق اليوم السبت وبلجيكا يوم الثلاثاء على استاد ويمبلي.

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