في غياب ميسي.. الأرجنتين تضرب السلفادور بثلاثية نظيفة

المصدر: د ب أ

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في غياب ميسي المصاب فاز منتخب الأرجنتين لكرة القدم على منتخب السلفادور 3 / صفر في المباراة الودية التي جمعتهما مساء أمس الجمعة (صباح السبت) في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة.

وسجل أهداف المنتخب الأرجنتيني كريستيان روميرو ، وإنزو فرنانديز، وجيوفاني لو سيلسو في الدقائق 16 و42 و52.

ويستعد المنتخب الأرجنتيني لاستكمال مشواره في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث يلتقي مع منتخب تشيلي في سبتمبر المقبل بالجولة السابعة من التصفيات.

فيما يستعد منتخب السلفادور للمشاركة في الجولة الثانية من تصفيات كونكاكاف ( اتحاد كرة القدم لدول أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والبحر الكاريبي) المؤهلة لكأس العالم 2026.

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