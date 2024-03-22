الحكومة الماليزية ترفض عرضاً لاستضافة دورة ألعاب الكومنولث

المصدر: رويترز

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قالت وزارة الرياضة الماليزية اليوم الجمعة إن الحكومة رفضت عرضا من اتحاد ألعاب الكومنولث لاستضافة ألعاب الكومنولث 2026، مضيفة أن الأموال التي عرضها الاتحاد غير كافية لاستضافة حدث رياضي واسع النطاق.

وطُلب من ماليزيا التدخل لاستضافة الحدث بعد انسحاب فيكتوريا الأسترالية من الاستضافة بسبب ارتفاع التكاليف.

وكان الاتحاد قد عرض 100 مليون جنيه استرليني (126.21 مليون دولار) على ماليزيا كدعم لاستضافة الحدث.

وقالت وزارة الرياضة والشباب الماليزية في بيان إن العرض "لن يغطي التكلفة الإجمالية لاستضافة حدث رياضي واسع النطاق.

"إضافة إلى ذلك، لم يكن تحديد الأثر الاقتصادي ممكنا في هذا الإطار الزمني القصير".

وقوبل العرض بردود متباينة بسبب المخاوف بشأن التكاليف وعدم وجود ما يكفي من الوقت للاستعداد.

وأثار انسحاب فيكتوريا من تنظيم الألعاب شكوكا حول مستقبل المنافسة التي تقام كل أربع سنوات وتساؤلات بشأن فوائدها وأهميتها.

وتشارك في الألعاب المستعمرات البريطانية السابقة بينها أستراليا ونيوزيلندا وكندا وجنوب أفريقيا.

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