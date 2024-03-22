إيقاف ثلاثة من مشجعي أرسنال بسبب إساءة ترتبط بمأساة هيلسبره

المصدر: رويترز

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رحب نادي أرسنال بإيقاف ثلاثة من مشجعيه لمدة ثلاث سنوات بعد أن اعترفوا بالذنب في توجيه إساءة تتعلق بمأساة هيلسبره خلال مباراة في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ضد ليفربول على استاد الإمارات في 7 يناير الماضي.

وقال نادي أرسنال في بيان "ندين بشدة هذا السلوك البغيض. عملنا بشكل وثيق مع الشرطة لضمان اتخاذ إجراء سريع ونرحب بأوامر الإيقاف الصادرة".

دعا ليفربول مرارا وتكرارا إلى وضع حد للهتافات حول مأساة هيلسبره التي وقعت في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عام 1989، والتي أسفرت عن مقتل 97 من مشجعي ليفربول بعد تدافع في منطقة مكتظة ومسيجة.

ويوم الأربعاء، اتهمت شرطة منطقة مانشستر الكبرى أحد مشجعي مانشستر يونايتد فيما يتعلق بتوجيه إساءة مرتبطة بمأساة هيلسبره تجاه مشجعي ليفربول خلال دور الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزي في مطلع الأسبوع الماضي بين الفريقين.

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