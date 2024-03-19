سيتي يواجه برشلونة وتشيلسي وميلان في الجولة التحضيرية للموسم الجديد بأمريكا

المصدر: رويترز

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قال مانشستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء إنه سيواجه سيلتيك وميلان وبرشلونة وتشيلسي خلال جولة الفريق في الولايات المتحدة في يوليو المقبل للتحضير لموسم 2024-2025.

ويستهل سيتي، صاحب المركز الثالث في الدوري الإنجليزي والطامح إلى تكرار التتويج بالثلاثية للموسم الثاني على التوالي، تحضيراته للموسم الجديد ضد سيلتيك المنافس في الدوري الاسكتلندي الممتاز يوم 23 يوليو قبل مواجهة ميلان الإيطالي على استاد يانكي بعدها بأربعة أيام.

ويسافر الفريق بعد ذلك إلى ولاية فلوريدا لمواجهة برشلونة، فريق المدرب بيب جوارديولا السابق، يوم 30 يوليو.

وسينهي سيتي تحضيراته بخوض المباراة الرابعة أمام تشيلسي في الثالث من أغسطس المقبل.

وسيعود بذلك سيتي، الذي خاض فترة التحضير للموسم الحالي في آسيا، إلى الولايات المتحدة التي قضى فيها فترة التحضير لموسم 2022.

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