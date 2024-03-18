الفيفا يضم البطولة الرباعية في مصر لسلسلة مبارياته الدولية الودية

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الاثنين ضم البطولة الرباعية التي تستضيفها مصر بمشاركة تونس وكرواتيا ونيوزيلندا إلى سلسلته الجديدة من المباريات الدولية الودية خلال فترة التوقف الدولي التي تحمل اسم (فيفا سيريس).

وتستضيف مصر البطولة الودية، التي كان من المقرر إقامتها في الإمارات، في الفترة من 22 إلى 26 مارس الحالي.

وأعلن الفيفا في وقت سابق إطلاق "مشروع تجريبي" يقام كل عامين خلال فترة التوقف الدولي من أجل السماح للمنتخبات من القارات المختلفة باللعب مع بعضها البعض.

واختار الفيفا أربع دول لاستضافة النسخة التجريبية هي السعودية والجزائر وأذربيجان وسريلانكا، قبل أن تنضم مصر للقائمة.

وتستضيف كل دولة سلسلة من المباريات خلال فترة التوقف الدولي.

وقال الفيفا في بيان عبر موقعه على الإنترنت "تم الإعلان عن استضافة مصر لمباريات (فيفا سيريس) مع توسيع المرحلة التجريبية لهذا العام لتشمل أربعة فرق.

"ستتنافس كرواتيا ومصر وتونس ونيوزيلندا في مباريات ودية دولية خلال الفترة من 22 إلى 26 مارس 2024 في القاهرة باعتبارها المدينة المضيفة".

وتلعب مصر مع نيوزيلندا، على ملعب مصر الذي يعد ثاني أكبر ملعب في قارة أفريقيا بعد ملعب سوكر سيتي في جنوب أفريقيا، في الدور قبل النهائي يوم الجمعة.

وفي اليوم ذاته، تواجه تونس منافستها كرواتيا على أن يقام النهائي بعدها بأربعة أيام.

وسيغيب القائد محمد صلاح عن تشكيلة مصر، حيث فضل هداف ليفربول الاستمرار مع فريقه الإنجليزي لمواصلة تعافيه بعد تعرضه لإصابة في كأس الأمم الأفريقية في يناير كانون الثاني حرمته من استكمال البطولة.

وقال إبراهيم حسن مدير منتخب مصر "لم نستبعد صلاح... لكن هذا بناء على طلبه والخطاب الذي أرسله ليفربول لاتحاد الكرة.

"صلاح يفضل عدم وجوده حاليا لرغبته في التدرج في المشاركة مع فريقه...".

وعاد صلاح للعب أساسيا في آخر مباراتين بكافة المسابقات بعدما اكتفى بالمشاركة من على مقاعد البدلاء منذ فبراير

* مبادرة

رغم عدم وجود ألقاب أو جوائز مالية، فإن مبادرة الفيفا تهدف إلى مساعدة المنتخبات التي لا تحظى بفرصة لمواجهة فرق من اتحادات قارية أخرى إذ سيتحمل الاتحاد الدولي تكلفة السفر.

وذكر الفيفا في بيانه أن النسخة الأولى من (فيفا سيريس) ستقام بمشاركة 24 منتخبا في ثلاث قارات.

وفيما يلي الفرق المشاركة في (فيفا سيريس) في مارس الجاري

الجزائر

الفرق: الجزائر وبوليفيا وأندورا وجنوب أفريقيا.

أذربيجان

الفرق: أذربيجان ومنغوليا وتنزانيا وبلغاريا.

مصر

الفرق:كرواتيا ومصر وتونس ونيوزيلندا.

سريلانكا

الفرق: سريلانكا وبابوا غينيا الجديدة وبوتان وجمهورية أفريقيا الوسطى.

السعودية

المجموعة الأولى: الرأس الأخضر وغينيا الاستوائية وجيانا وكمبوديا.

المجموعة الثانية: غينيا وفانواتو وبرمودا وبروناي. (تغطية صحفية للنشرة العربية محمد يسري - تحرير أحمد عبد اللطيف)

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز