ناجلسمان: رسالتي للاعبين "أن نكون مصدر إلهام للشعب الألماني في يورو 2024"

المصدر: د ب أ

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تجمع لاعبو منتخب ألمانيا اليوم الاثنين استعدادا للمباراتين الوديتين المقبلتين في غياب اللاعب الشاب ألكسندر بافلوفيتش نظرا لإصابته بوعكة صحية منعته من الحضور إلى مقر معسكر منتخب ألمانيا في مدينة فرانكفورت رفقة زملائه في بايرن ميونخ.

وأخبر المدرب يوليان ناجسلمان أطفال مدرسة أنه يتطلع إلى خلق أجواء حماسية في يورو 2024.

وأوضح مسؤولو المنتخب الألماني أن بافلوفيتش /19 عاما/ لاعب وسط بايرن ميونخ يعاني من عدوى، ولم يتضح بعد موعد التحاقه بالمنتخب الوطني.

ويستعد منتخب ألمانيا لمباراتين وديتين أمام فرنسا يوم السبت المقبل في ليون، وبعدها بثلاثة أيام يستضيف المنتخب الهولندي في فرانكفورت.

واستعان ناجلسمان بأربعة لاعبين آخرين من بايرن ميونخ، وهم مانويل نوير، جوشوا كيميتش، جمال موسيالا وتوماس مولر.

ويعود مانويل نوير / 37 عاما / لصفوف المنتخب الألماني لأول مرة منذ كأس العالم 2022.

وغاب نوير عن الملاعب حتى أكتوبر الماضي بسبب إصابته بكسر في الساق بحادثة تزلج في ديسمبر 2022.

كما تراجع توني كروس نجم وسط ريال مدريد الإسباني، الفائز بلقب مونديال البرازيل 2014، عن قرار اعتزال اللعب الدولي الذي اتخذه قبل ثلاثة أعوام.

وحرصت الجماهير على التقاط الصور الفوتوغرافية مع كروس في فندق إقامة الفريق في فرانكفورت.

ويعد بافلوفيتش / 19 عاما / ضمن ستة وجوه جديدة تم استدعاؤهم لأول مرة، من بينهم ثلاثي شتوتجارت، المدافع فالديمار انتون والظهير الأيسر ماكسيميليان ميتلشتيت والمهاجم دينيز اونداف.

وقال ميتلشتيت الذي يكمل عامه السابع والعشرين اليوم الاثنين، قبل وصوله لمعسكر الماكينات الألمانية أنه يريد أن يساند الفريق من على مقاعد البدلاء، لكنه أضاف "بالطبع أنا واثق أيضا أن بمقدوري مساعدة الفريق عبر المشاركة في التشكيل الأساسي".

وزار ناجلسمان ورودي فولر المدير الرياضي للمنتخب الألماني وأندرياس ريتيج المدير الإداري للمنتخب الألماني، مدرسة ابتدائية ، وأخبر ناجلسمان الأطفال بالرسالة الرئيسية التي يريد إيصالها للفريق في وقت لاحق من اليوم بشأن كأس أمم أوروبا (يورو 2024).

وقال ناجلسمان في رسالة فيديو نشرها اتحاد الكرة الألماني "النتيجة دائما تكون حاسمة في النهاية ، لكن قبل كل شيء يتعلق الأمر باللعب بطريقة يمكن لكل مواطن ألماني التعرف عليها، وأن يستمتع بمشاهدة الفريق".

وأكد أن كأس الأمم أوروبا تتعلق بـ"لعب كرة قدم جميلة وجيدة، لكن هذا هو الالتزام، أن نلهم الناس في بلادنا، هذا هو الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لي".

وأوضح ناجلسمان "الأمر يتعلق بتوفير الكثير من اللحظات المؤثرة للبلد، للجماهير وللأطفال وللمشجعين داخل الملعب والمشجعين الذين يتابعون عبر شاشات التلفاز، الأشخاص في الخارج وفي الشوارع".

وفاز ناجلسمان في مباراة واحدة فقط من أصل أربع مباريات منذ توليه تدريب منتخب ألمانيا، ويستعد لمواجهة فرنسا وهولندا قبل الإعلان عن القائمة الأولية للماكينات في ماريو المقبل لخوض منافسات يورو 2024 ، حيث يلتقي منتخب ألمانيا في دور المجموعات مع اسكتلندا والمجر وسويسرا.

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