أتشيربي يغادر تشكيلة إيطاليا وسط مزاعم عن استخدام عبارات عنصرية

المصدر: رويترز

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قال الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إن فرانشيسكو أتشيربي مدافع إنتر ميلان غادر معسكر إيطاليا قبل مباراتيه الوديتين بعد أن اتهمه خوان جيسوس لاعب نابولي باستخدام عبارات عنصرية خلال مباراة بين الفريقين في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وسيتم استبدال اللاعب البالغ من العمر 36 عاما، والذي كان ضمن تشكيلة مكونة من 28 لاعبا أعلنها المدرب لوتشيانو سباليتي لخوض المباراتين الوديتين أمام فنزويلا والإكوادور في الولايات المتحدة الأمريكية يوم الجمعة المقبل، بلاعب روما جيانلوكا مانشيني.

وتلعب إيطاليا مع فنزويلا يوم الخميس ثم الإكوادور في 24 مارس آذار الجاري.

وجرت الواقعة المذكورة خلال التعادل 1-1 أمس الأحد بين إنتر متصدر الدوري الإيطالي ونابولي صاحب المركز السابع، حيث قال المدافع جيسوس في وقت لاحق إن أتشيربي اعتذر عن الأمر.

وقال الاتحاد الإيطالي إن أتشيربي، الذي خاض 34 مباراة دولية، شرح القصة لسباليتي وزملائه في معسكر الفريق في روما صباح اليوم الاثنين.

وذكر الاتحاد الإيطالي في بيان اليوم الاثنين "وفقا لما ذكره مدافع انتر ميلان، وأثناء انتظار تفسير ما حدث وفقا لاستقلالية العدالة الرياضية، تبين أنه لم تكن هناك نية للتشهير أو تشوية السمعة أو العنصرية من جانبه.

"ومع ذلك، تم الاتفاق على استبعاد أتشيربي من التشكيلة في المباراتين الوديتين المقبلتين...حتى تستقر الأمور بالنسبة للمنتخب الوطني واللاعب نفسه، الذي سيعود إلى ناديه اليوم".

وأعلن إنتر إنه على علم ببيان الاتحاد الإيطالي.

وقال النادي في بيان "سيجتمع مسؤولو إنتر مع اللاعب في أقرب وقت ممكن لتسليط الضوء على التفاصيل الدقيقة لما حدث الليلة الماضية"

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