خصم أربع نقاط من نادي نوتنجهام فورست بسبب خرق القواعد المالية

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصبح نوتنجهام فورست ثاني فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يتعرض لخصم نقاط لخرقه قواعد الربحية والاستدامة بعد خصم أربع نقاط من رصيده اليوم الاثنين بسبب أمور مالية.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في بيان "تمت إحالة نوتنجهام فورست إلى لجنة مستقلة في 15 يناير، بعد اعتراف النادي بأنه انتهك عتبة الربحية والاستدامة المقررة والبالغة 61 مليون جنيه إسترليني (77.6 مليون دولار) بمقدار 34.5 مليون جنيه إسترليني".



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز