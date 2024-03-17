هاري كين لاعب بايرن ميونخ ينضم للمنتخب الإنجليزي رغم إصابته

المصدر: د ب أ

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ذكر تقرير إعلامي أن المهاجم هاري كين، لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، سينضم للمنتخب الإنجليزي رغم تعرضه لمشكلة في الكاحل في المباراة التي فاز بها فريقه على دارمشتاد 5 / 2 يوم السبت.

وذكرت وكالة الانباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن المهاجم البالغ من العمر 30 عاما تم تبديله مع قرب نهاية المباراة، وقال توماس توخيل المدير الفني للفريق إن كين تعرض لالتواء في الكاحل عندما اصطدم بالقائم والشبكة.

ولكن من المعروف أن كين سينضم للمنتخب الإنجليزي يوم الثلاثاء قبل أن يخوض الفريق مباراتين وديتين في ويمبلي أمام البرازيل يوم السبت وبعدها بثلاثة أيام أمام بلجيكا.

وحطم كين، الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي برصيد 62 هدفا، الرقم القياسي للأهداف المسجلة في موسمه الأول بالبوندسليجا، من خلال تسجيله الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول في المباراة التي أقيمت أمس السبت، حيث سجل 31 هدفا.

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