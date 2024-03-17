هاو: يمكن انقاذ موسم نيوكاسل رغم الخروج من الكأس

المصدر: رويترز

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بهزيمته 2-صفر أمام مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الليلة الماضية فقد نيوكاسل يونايتد أي فرصة في الفوز بلقب خلال الموسم الحالي لكن المدرب إيدي هاو قال إن فريقه لا يزال يتعين عليه القتال خلال الأشهر الأخيرة من الموسم لتحقيق أهداف أخرى بينما يسعى للتأهل للعب على المستوى الأوروبي.

وبهزيمته الأخيرة خرج نيوكاسل من كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة ودوري أبطال أوروبا وحاليا يحتل المركز العاشر بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 28 جولة ولا تزال أمامه فرصة ضعيفة للتأهل لدوري المؤتمر الأوروبي الموسم المقبل.

وقال هاو للصحفيين الليلة الماضية "علينا مسؤولية يتعين علينا تحملها خلال الجولات العشر الأخيرة من الموسم.

"ستكون دوما لدينا أهداف للموسم لأننا نبني من أجل المستقبل ومن أجل الوصول لأعلى مستوى ممكن من القدرة على المنافسة."

وأضاف هاو "لن يكون هناك أي تخاذل من جانبي أو من جانب اللاعبين. ندرك جيدا مدى أهمية تمثيل النادي في كل مباراة وفي كل لحظة."

وردا على سؤال حول اعتبار التأهل للعب على المستوى الأوروبي بمثابة انقاذ للموسم قال المدرب الإنجليزي "هذا هو هدفنا. لا يزال من الممكن تحقيق الكثير. يقولون إن موسمنا انتهي وهذا هراء مطلق.

"نحن نقاتل من أجل استعادة أفضل مستوياتنا والسعي لتحقيق الفوز في أكبر عدد ممكن من المباريات. هدفنا إنهاء الموسم بصورة إيجابية."

وسيلتقي نيوكاسل في الجولة التالية من الدوري الإنجليزي الممتاز مع ضيفه وست هام يونايتد السبت المقبل.

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