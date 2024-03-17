بيبي بديلاً له.. كاسيميرو خارج تشكيلة البرازيل في مواجهة إنجلترا 23 مارس الحالي

المصدر: رويترز

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قال دوريفال جونيور مدرب منتخب البرازيل الأول لكرة القدم الليلة الماضية إن كاسيميرو لاعب وسط مانشستر يونايتد لم ينضم للتشكيلة الجديدة للمنتخب استعدادا لخوض مباراة ودية أمام إنجلترا في وقت لاحق من الشهر الجاري بسبب الإصابة وإن بيبي جناح بورتو سيعوضه في الفريق.

وجاء غياب كاسيميرو عن التشكيلة بعد استبعاد إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي ومهاجم أرسنال جابرييل مارتينيلي ومدافع باريس سان جيرمان ماركينيوس بسبب الإصابة أيضا.

وسيلتقي المنتخب البرازيلي مع نظيره الإنجليزي في ملعب ويمبلي اللندني الشهير في 23 من مارس الجاري ثم يواجه إسبانيا في ملعب سانتياجو برنابيو في العاصمة مدريد بعدها بثلاثة أيام.

وقال مدرب البرازيل "من قائمة أولية تضم 50 لاعبا استبعد 13 لاعبا فعليا بسبب الإصابات التي تعرضوا لها مع أنديتهم.

"للأسف فقدنا أيضا جهود كاسيميرو واستدعينا بيبي لاعب بورتو وهو مهاجم أساسا لكنه حاليا لاعب وسط (ليكون بديلا له)."

وهذه هي المرة الثانية التي ينضم فيها بيبي (27 عاما) لمنتخب البرازيل بعد ظهوره الأول في الهزيمة 2-1 أمام كولومبيا في تصفيات كأس العالم العام الماضي.

وبدلا من المصابين ضم المدرب للفريق ثلاثة لاعبين لأول مرة هم ليو جارديم حارس مرمى فاسكو دا جاما ومدافع فلامنجو فابريسيو برونو ومهاجم بورتو جالينو.

وفيما يلي التشكيلة الجديدة للمنتخب البرازيلي:

حراسة المرمى:

بينتو (أتليتيكو بارانينسي) وليو جارديم (فاسكو دا جاما) ورافائيل (ساو باولو).

الدفاع:

دانيلو (يوفنتوس) ويان كوتو (جيرونا) وأيرتون لوكاس ((فلامنجو) ووندل (بورتو) وبيرالدو (باريس سان جيرمان) وجابرييل مجالهايس (أرسنال) وفابريسيو برونو (فلامنجو) وموريلو (بالميراس).

خط الوسط:

أندري (فلومينينسي) وأندرياس بيريرا (فولهام) وبرونو جيمارايش (نيوكاسل يونايتد) ودوجلاس لويز (أستون فيلا) وجواو جوميس (ولفرهامبتون واندرارز) ولوكاس باكيتا (وست هام يونايتد) وبابلو مايا (ساو باولو).

الهجوم:

إندريك (بالميراس) وبيبي (بورتو) وجالينو (بورتو) ورافينيا (برشلونة) وريتشارليسون (توتنهام هوتسبير) ورودريجو (ريال مدريد) وسافينيو (جيرونا) وفينيسيوس جونيور (ريال مدريد).

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