غوارديولا : مانشستر سيتي فريق مميز وسنعود أقوى بعد التوقف الدولي

المصدر: د ب أ

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أبدى الإسباني جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، سعادته بفوز فريقه على نيوكاسل يونايتد 2/ صفر، ليتأهل إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال مدرب مانشستر سيتي في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، إن الفريق سيكون أقوى حينما يعود للمشاركة مجددا في المباريات عقب نهاية التوقف الدولي الاسبوع المقبل.

وأضاف أن شيئا خاصا يميز نادي مانشستر سيتي، مشيرا إلى فوز الفريق بأربعة ألقاب متتالية بكأس الرابطة، والوصول إلى الدور قبل نهائي بكأس الاتحاد الإنجليزي ست مرات متتالية.

وتابع غوارديولا أن فريقه يرغب في الفوز بجميع الألقاب، لكن ذلك سيكون صعبا بالنظر لقوة المنافسين.

وأوضح أن الاستمرارية هي سلاح فريقه في الفترة المقبلة، خاصة مع ازدحام جدول مباريات الفريق في بطولتي الدوري والكأس بالإضافة إلى مواجهته في دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني.



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