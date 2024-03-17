الدوري الإسباني.. جيرونا يسقط في اختبار خيتافي وبرشلونة يتربص بالوصافة

المصدر: رويترز

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تغلب خيتافي 1-صفر على ضيفه جيرونا، السبت، مستفيداً من هدف سجله اللاعب الشاب خيسوس سانتياجو في الشوط الأول، ليصبح جيرونا مهدداً بفقدان المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وتبددت فرص جيرونا بشكل أكبر في المنافسة على لقب الدوري، إذ تجمد رصيده عند 62 نقطة في المركز الثاني بفارق عشر نقاط خلف المتصدر ريال مدريد ونقطة واحدة أمام برشلونة صاحب المركز الثالث، والذي يحل ضيفاً على أتليتيكو مدريد الأحد.

وقال سافيو مهاجم جيرونا "ليس لدي كلمات لوصف هذه الهزيمة. جئنا إلى هنا من أجل النقاط الثلاث التي كانت مهمة للغاية، ولم نتمكن من حصدها.. كنا نعرف أنها ستكون مواجهة صعبة للغاية. عملنا بجدية هذا الأسبوع لكن هذا لم يكن كافيا. الآن علينا المضي قدما ورفع رؤوسنا".

وتقدم خيتافي في الدقيقة 33 عندما مرر إيلاش موريبا الكرة إلى سانتياجو غير المراقب داخل منطقة الجزاء ليسكن الكرة الشباك بسهولة مسجلا هدفه الأول في دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وقال سانتياجو (19 عاما): "مازلت لا أستطيع تصديق هذا. سعيد للغاية بالهدف وبالنقاط الثلاث.. الكثير من العمل يقف وراء هذا. سعيد للغاية بمساعدة الفريق. كنا نعرف أن جيرونا فريق جيد للغاية. وكنا ندرك أن علينا التسجيل من الفرصة التي تتاح أمامنا".

واقترب جيرونا من التعادل في وقت متأخر من المباراة لكن ديفيد سوريا حارس خيتافي تصدى لمحاولة أرتيم دوفبيك، كما سدد كريستيان ستواني كرة عالية، ليتلقى جيرونا الهزيمة الرابعة على التوالي خارج أرضه.

وصعد خيتافي إلى المركز التاسع رافعاً رصيده إلى 38 نقطة، ومقلصاً الفارق الذي يفصله عن أقرب مراكز المؤهلة للبطولات القارية إلى ثماني نقاط.

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