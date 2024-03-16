قبل النهائي المبكر في دوري الابطال.. غوارديولا مدرب مانشستر سيتي يكشف نقاط ضعف وقوة ريال مدريد

المصدر: رويترز

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قال الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بعد أن أوقعت قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم فريقه في مواجهة ريال مدريد إن النادي الإسباني أصبح فريقا مختلفا بفضل تأثير لاعب الوسط الإنجليزي جود بلينجهام عليه.

وكان سيتي حامل اللقب فاز في قبل نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي على ريال مدريد الذي توج باللقب 14 مرة إذ تعادل الفريقان 1-1 ذهابا في مدريد وفاز سيتي في ملعب الاتحاد 4-صفر إيابا.

وانضم بلينجهام إلى ريال مدريد قادما من بروسيا دورتموند الألماني في يوليو الماضي مقابل نحو 103 ملايين جنيه إسترليني (112.1 مليون دولار) وأحرز لفريقه الحالي 20 هدفا وهيأ تسع فرص للتهديف في جميع المنافسات خلال هذا الموسم.

وردا على سؤال حول هداف الدوري الإسباني حاليا قال غوارديولا للصحفيين الليلة الماضية "تأثير بلينجهام هائل. الفريق (بسببه) مختلف عما كان عليه في الموسم الماضي. تأثيره واضح وعلينا العمل على اكتشاف ما يقوم به من أجل التصدي له."

وأضاف غوارديولا "مواجهة ريال مدريد دائما تكون تحديا صعبا. لا شك في ذلك. فهو فريق استثنائي وعلى مستوى هذه البطولة يمكنه التفوق في جوانب كثيرة بفضل خبرته السابقة.

"مثلما حدث في الموسم الماضي كانت هناك لحظات لصالحه ولحظات لصالحنا. وكلما نجحنا في الحفاظ على لحظات تفوقنا لمدة أطول كلما تقدمنا. سنحاول تقديم أداء جيد في مدريد وبعد ذلك هنا وسط جمهورنا. ونفعلها ثانية."

وستقام مباريات الذهاب بدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا في التاسع والعاشر من أبريل نيسان المقبل بينما تقام لقاءات العودة في 16 و17 من الشهر نفسه.

وسيلتقي سيتي مع نيوكاسل يونايتد في دور الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزي في وقت لاحق اليوم السبت ثم يواجه أرسنال اللندني في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد العطلة الدولية.

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