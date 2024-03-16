أكد أن ريال مدريد في أفضل حالاته ..انشيلوتي يخوض المباراة رقم 900 في الدوريات الأوروبية الكبرى

المصدر: د ب أ

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قال كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، إن فريقه في أفضل حالاته، حيث يتصدر الدوري الإسباني بفارق سبع نقاط عن أقرب ملاحقيه، كما أن لديه مباراة مانشستر سيتي في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا .

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن الريال يحل ضيفا على أوساسونا مساء اليوم السبت ويعلم أن الفوز سيجعل الفريق يبتعد بصدارة الدوري بفارق عشر نقاط كاملة أمام جيرونا الذي يواجه خيتافي في وقت لاحق .

وقال أنشيلوتي، الذي يخوض المباراة رقم 900 له في الدوريات الأوروبية الكبرى، في المؤتمر الصحفي للمباراة :"إنها مباراة مهمة للغاية تطلب منا بذل أقصى ما عندنا، خاصة وأننا سندخل في فترة التوقف الدولي".

وأضاف:"نريد أن ننهي هذا الجزء من الموسم بقوة. قمنا بعمل جيد للغاية حتى الآن، ونحن نتوجه لفترة التوقف الدولي ونحن في وضع جيد".

وأردف :"أنا شخص متفائل للغاية ونحن في أفضل حالاتنا. نتصدر الدوري الإسباني بفارق جيد من النقاط، ونتواجد في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، واقترب إدير ميليتاو وتيو كورتوا من العودة للمشاركة مع الفريق".

وأكد:" هذا لا يعني أنه لا يمكننا التراجع، وهو ما قد يحدث".

وأكمل :"يجب أن نكون متحمسين بشان المباريات المقبلة. حاليا، ينبغي أن نكون سعداء، راضين، ومتعطشين للدخول في مبارياتنا المقبلة".

وأكد أنشيلوتي أن المدافع البرازيلي ميليتاو والحارس البلجيكي كورتوا استأنفا التدريبات مع الفريق الأول.

وكان كورتوا أصيب في الرباط الصليبي الأمامي في المران قبل بداية الموسم، بينما أصيب ميليتاو في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى في المباراة الافتتاحية من الموسم.

ومن الممكن أن يعود الثنائي في مباراة الفريق المقبلة بالدوري أمام أتلتيك بلباو المقرر إقامتها بعد نهاية فترة التوقف الدولي يوم 31 مارس الجاري.

ويلعب الريال أمام مانشستر سيتي في مباراة الذهاب بدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا يوم 9 أبريل المقبل على استاد برنابيو، فيما تقام مباراة العودة بعدها باسبوع على ملعب الاتحاد.

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