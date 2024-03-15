المدير الرياضي لأرسنال: مستعدون لمواجهة بايرن في دوري الأبطال

المصدر: د ب أ

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أكد البرازيلي إيدو، المدير الرياضي لنادي أرسنال الإنجليزي، استعداد فريقه لمواجهة بايرن ميونخ الألماني، في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأسفرت قرعة دور الثمانية للبطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة العجوز، التي أجريت اليوم الجمعة بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في مدينة نيون السويسرية، عن وقوع أرسنال، الذي يحلم بالتتويج بدوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه، في مواجهة بايرن، الذي يمتلك 6 ألقاب في المسابقة القارية.

وقال إيدو في تصريحات إعلامية عقب القرعة مباشرة "في ضوء الوضع الخاص الذي نعيشه فإننا نريد أولا أن نقول أننا نتشرف بالتواجد في هذا الدور بالقرعة".

أضاف المدير الرياضي لأرسنال "القرعة هي القرعة، يتعين عليك مواجهة أي فريق والتغلب عليه إذا كنت تريد أن تتوج بالألقاب".

أوضح إيدو "ستكون مباراة ممتعة نسعد بخوضها وبالتواجد في هذا الدور الذي غبنا عنا سنوات عديدة".

وتابع "بطبيعة الحال، يتمتع بايرن بخبرة كبيرة في هذه المنافسة الاوروبية ولكننا الآن نحقق نسقا تصاعديا في كل البطولات ونحن على أهبة الاستعداد".

شدد إيدو في ختام حديثه: " نحلم بالفوز بدوري الأبطال لأن الطريقة التي نخوض بها الدوري الإنجليزي تساعدنا على ذلك. نتمنى أن يكون هذا العام هو عام أرسنال".

ويقدم أرسنال أداء جيدا للغاية في الموسم الحالي تحت قيادة مديره الفني الإسباني ميكيل أرتيتا، حيث عاد للتواجد بدور الثمانية لدوري الأبطال، كما يتصدر حاليا ترتيب الدوري الإنجليزي، الساعي للتتويج به للمرة الأولى منذ موسم 2003 / 2004، كما تأهل لدور الثمانية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويطمع أرسنال في أن يصبح ثالث فريق إنجليزي يتوج بالثلاثية التاريخية (الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا ودوري الأبطال) في موسم واحد بعد فريقي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.

ورغم ذلك، لا يتمتع أرسنال بتاريخ جيد أمام بايرن، حيث خسر 1 / 5 أمام الفريق البافاري في آخر 3 مواجهات جرت بين الفريقين بالبطولة.

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