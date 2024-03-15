ساوثجيت يشرح موقفه من قرار وايت بالغياب عن المنتخب

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم إنه تحدث بشكل علني عن قرار بن وايت بعدم الانضمام للمنتخب هذا الشهر لأنه شعر أنه سيفقد مصداقيته كمدرب للفريق إذا اعتقد الجمهور أنه تجاهل مدافع أرسنال المتألق ولم يضمه للتشكيلة الجديدة.

ولم يكن وايت ضمن أخر تشكيلة للمنتخب الإنجليزي التي أعلنها ساوثجيت أمس الخميس استعدادا لمباراتين وديتين أمام البرازيل وبلجيكا في وقت لاحق من الشهر الجاري رغم أدائه المتميز الذي قدمه مع أرسنال في الأسابيع الأخيرة.

وقال ساوثجيت إن وايت (26 عاما) الذي لم يشارك مع منتخب إنجلترا منذ مغادرته معسكر كأس العالم في نوفمبر تشرين الثاني 2022 طلب عدم ضمه للمنتخب.

وقال مدرب إنجلترا للصحفيين "لا أعتقد أنه سيكون من الصواب عدم توضيح الموقف الذي نمر به."

وأضاف ساوثجيت "شرحنا لأرسنال أننا سنفعل ذلك. وفي حالة الإقدام على قرار من هذا القبيل فإنه يتعين عليك الالتزام به."

وقال ساوثجيت إنه شعر إنه سيفقد مصداقيته إن لم يضم اللاعب الذي يقدم أداء متميزا للتشكيلة دون توضيح.

وسيلتقي المنتخب الإنجليزي على أرضه في ملعب ويمبلي اللندني الشهير مع نظيره البرازيلي في 23 مارس آذار الجاري قبل أن يواجه بلجيكا بعدها ثلاثة أيام في نفس الملعب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز