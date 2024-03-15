ترشيح أستراليا وأوزبكستان لاستضافة كأس آسيا للكرة النسائية

المصدر: رويترز

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قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الجمعة بعد اجتماع في طشقند إنه أوصى بمنح أستراليا وأوزبكستان حقوق استضافة كأس آسيا لكرة القدم النسائية في نسختي 2026 و2029 على الترتيب.

وكان اتحاد أوزبكستان لكرة القدم الذي سبق واستضاف بطولات شبابية على مستوى القارة المتقدم الوحيد لاستضافة نسخة البطولة النسائية في 2029 ومن ثم باتت أوزبكستان قريبة من أن تصبح أول دولة من وسط آسيا تستضيف الحدث.

وقالت كانيا كيوماني رئيسة لجنة الكرة النسائية في الاتحاد الآسيوي للعبة الشعبية في بيان "في 2029 ستكون أمامنا فرصة لتحقيق طموحاتنا بتنمية وزيادة انتشار الكرة النسائية عبر كافة أنحاء القارة."

وأضافت المسؤولة قولها "كاس العالم للكرة النسائية التي شاركت أستراليا في استضافتها العام الماضي فتحت أفاقا جديدة وتعتبر على نطاق واسع أفضل نسخة أقيمت على مر العصور."

ويتعين تصديق اللجنة التنفيذية للاتحاد القاري على التوصيات حتى تصبح سارية المفعول.

وستكون هذه ثاني مرة تستضيف فيها أستراليا البطولة بعد نسخة 2006 التي أقيمت في أديليد.

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