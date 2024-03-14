سانشو يقود دورتموند للفوز على إيندهوفن وبلوغ دور الثمانية بدوري الأبطال

المصدر: رويترز

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أحرز جيدون سانشو وماركو ريوس هدفين ليؤمن بروسيا دورتموند فوزا عصيبا 2-صفر على أيندهوفن اليوم الأربعاء والتأهل إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى في ثلاث سنوات بعد انتصار الفريق 3-1 في مجموع المباراتين.

واطلق سانشو، المعار من مانشستر يونايتد، تسديدته من بين ساقي أحد لاعبي أيندهوفن لترتطم بالقائم وتسكن الشباك في الدقيقة الثالثة.

وهذا هو الهدف الثاني في مباراتين لسانشو الذي عاد إلى دورتموند في يناير كانون الثاني الماضي على سبيل الإعارة من يونايتد بعد أن فقد فرصه مع المدرب إريك تن هاج.

وكان اللاعب قد انضم إلى يونايتد من دورتموند مقابل 85 مليون يورو (93 مليون دولار) في عام 2021 بموجب صفقة مدتها خمس سنوات، لكنه فشل في الاحتفاظ بمكان أساسي وشارك في ثلاث مباريات فقط هذا الموسم قبل العودة إلى الفريق المنتمي لوادي الرور في يناير كانون الثاني الماضي.

وسجل سانشو أيضا هدفا في الفوز 2-1 في الدوري الألماني يوم السبت على فيردر بريمن.

وكاد دونيل مالين أن يسجل هدفا آخر لأصحاب الأرض بعد ذلك بقليل، لكن تسديدته المنخفضة مرت بجوار القائم البعيد.

وقال إيدن ترزيتش مدرب دورتموند "أعتقد أننا استحقينا مقعدنا هذا في دور الثمانية اليوم عقب العمل الجاد الذي قدمناه. لعبنا ربما أفضل 30 دقيقة في الموسم في البداية (أمام أيندهوفن).

"كان علينا تسجيل المزيد من الأهداف خلال تلك المرحلة من الضغط. لكن لسوء الحظ، توقفنا عن اللعب بتلك الطريقة في الشوط الثاني لكن دافعنا باستماتة".

وتحسن أداء أيندهوفن، الذي بلغ دور الثمانية بدوري الأبطال لآخر مرة في 2007، بعد الاستراحة واطلق البديل هيرفينج لوزانو تسديدة صاروخية في القائم من 25 مترا في الدقيقة 52.

وراوغ يوهان باكايوكو بعد ذلك المدافع ماتس هوملز لكنه لم يتمكن من التغلب على جريجور كوبيل حارس دورتموند في الدقيقة 70.

واعتقد نيكلاس فولكروج أنه هدأ من توتر أصحاب الأرض وحسم المباراة عندما سدد كرة مباشرة من ركلة حرة نفذها ريوس في الدقيقة 77 لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل واضطر الفريق الألماني لتحمل المزيد من الضغط من منافسه الهولندي.

وكاد لوك دي يونج أن يرسل المباراة نحو الوقت الإضافي عندما ترك بدون رقيب أمام المرمى، لكنه بدلا من أن يسدد الكرة في الشباك أرسلها فوق العارضة في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ثم حسم دورتموند النتيجة في الهجمة التالية حيث أكمل ريوس هجمة مرتدة سريعة ليحقق الفوز.

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