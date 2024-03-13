الدوري المصري.. الأهلي يسقط برباعية أمام البنك الأهلي

المصدر: رويترز

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‬تألق البنك الأهلي وسجل أربعة أهداف في مرمى مصطفى شوبير ليلحق بالأهلي أول هزيمة له في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم هذا الموسم اليوم الثلاثاء.

وفاز البنك الأهلي 4-3 في مباراة مؤجلة ليتوقف رصيد الأهلي عند 17 نقطة من ثماني مباريات محتلا المركز العاشر بينما رفع البنك الأهلي رصيده إلى 15 نقطة من 16 مباراة في المركز 14.

وفاز الجونة على ضيفه الزمالك 3-2 في مباراة مؤجلة أخرى ليرفع رصيده إلى 22 نقطة من 14 مباراة ويتقدم للمركز السادس بينما توقف رصيد الزمالك عند 15 نقطة من 11 مباراة في المركز 13.

وتصدر المصري البورسعيدي المسابقة بتعادله مع مضيفه زد بهدفين لكل منهما.

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