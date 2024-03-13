الشرطة الإيطالية تدهم مكاتب ميلان بسبب شبهات في صفقة بيع النادي

المصدر: د ب أ

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دهمت الشرطة الإيطالية مكاتب نادي ميلان، الثلاثاء، في إطار تحقيقات هيئة الادعاء العام بشأن بيع النادي المنافس بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

واشترت مجموعة "ريد بيرد كابيتال بارتنرز" الأمريكية نادي ميلان من مواطنتها "إيليوت مانجمنيت" في أغسطس 2022، لكن هيئة الادعاء العام زعمت أن "إيليوت" مازالت تمتلك وتتحكم في النادي الإيطالي.

ودهمت الشرطة المالية الإيطالية مكاتب ميلان، الثلاثاء، وأشارت إلى أنها فتشت منازل الرئيس التنفيذي الحالي جورجيو فورلاني والرئيس التنفيذي السابق إيفان جازيديس، الذي شغل المنصب ذاته بين عامي 2018 و2022.

ويتم التحقيق مع فورلاني وجازيديس بشأن إدعاءات حول إخفاء معلومات عن اتحاد الكرة الإيطالي تخص صفقة بيع النادي.

وقد يفرض الاتحاد الإيطالي لكرة القدم غرامات مالية أو عقوبة خصم نقاط بحق ميلان حال إدانته.

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