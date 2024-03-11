تشافي مدرب برشلونة: مباراة نابولي هي الأهم هذا الموسم

المصدر: د ب أ

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أكد تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، أن مواجهة نابولي الإيطالي غدا الثلاثاء في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم هي المباراة الأهم في الموسم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن الفريقين تعادلا 1 /1 في إيطاليا منذ ثلاثة أسابيع، حيث سجل روبرت ليفاندوفسكي هدف التقدم لبرشلونة قبل أن يدرك فيكتور أوسيمين التعادل.

ولم يصل برشلونة، حامل لقب البطولة خمس مرات، إلى دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا منذ موسم 2019/2020، ولا يشك تشافي في حظوظ فريقه الكبيرة في العبور من دور الستة عشر بالمباراة التي ستقام في ملعب "مونتجويك".

وقال تشافي : "إنها المباراة الأهم في الموسم ونحن مستعدون لها بحماس".

وأضاف: "مرت أربعة أعوام منذ أن تأهلنا إلى دور ربع النهائي، وهكذا ننظر للأمر".

وتابع تشافي: "نرغب في تقديم مباراة كبيرة أمام منافس ليس في أفضل أحواله، لكنه قادر على التتويج بالدوري الإيطالي".

وأوضح: "نريد أن يمتلئ الملعب، الجماهير يجب أن تكون صاخبة وتملأ ملعب "مونتجويك" بالضجيج".

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