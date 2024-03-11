على طريقة زيدان .. نطحة قاسية تتسبب في إقالة مدرب ليتشي الإيطالي

المصدر: د ب أ

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أعلن نادي ليتشي الإيطالي إقالة روبرتو دافيرزا المدير الفني للفريق، اليوم الإثنين. وقرر النادي الإيطالي الإطاحة بمدربه بعدما اعتدى بضربة رأس على توماس هنري لاعب فيرونا بعد مباراة الفريقين التي انتهت بخسارة ليتشي بنتيجة صفر/1، أمس الأحد، في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

واعتذر المدرب البالغ من العمر 48 عاما عن تصرفه برسالة عبر حسابه الرسمي على شبكة "انستجرام"، لكنه نفى قيامه بنطح مهاجم فيرونا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن هذا الاعتذار لم يكن كافيا لإنقاذ المدرب بل قررت إدارة النادي الإطاحة به بعد أقل من 24 ساعة من حدوث الواقعة.

وأعلن ليتشي في بيان رسمي "بعد الأحداث التي وقعت بعد مباراة الفريق ضد فيرونا، نعلن إعفاء المدرب روبرتو دافيرزا من منصبه، ونوجه الشكر له ولجهازه المعاون على العمل الذي قام به".

وقبل هذا القرار، أدان نادي ليتشي تصرف مدربه، مؤكدا أن ما فعله دافيرزا يتعارض تماما مع مبادئ وقيم الرياضة.

وكتب دافيرزا عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" "لقد أخطأت وأعتذر عما فعلته، هذا ليس أنا ولكن غلبني الانفعال والحماس، ولكنني لم أضرب لاعب فيرونا بالرأس".

وكرر المدرب الإيطالي "أرفض ما فعلته، وأعتذر لهنري والناديين والجمهور الإيطالي وحكام المباراة وفريقي والجهاز المعاون".

ويمر فريق ليتشي بكبوة كبيرة حيث اكتفى بفوز وحيد منذ بداية العام الجاري ويقبع في المركز الخامس عشر بجدول الترتيب.

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