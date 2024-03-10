الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد ينتقد عقوبة إيقاف بلينجهام

المصدر: د ب أ

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يواصل نادي ريال مدريد معركته ضد البطاقة الحمراء التي نالها لاعبه الإنجليزي جود بلينجهام، حيث وصف الإيطالي كارلو أنشيلوتي عقوبة إيقاف اللاعب لمباراتين بأنها مبالغة فيها وغير مناسبة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن اللاعب الدولي الإنجليزي البالغ من العمر 20 عاما، قد تعرض للطرد أمام بلنسية الاسبوع الماضي بعد احتجاجه على الحكم خيسوس خيل مانزانو عقب إطلاقه صافرة نهاية المباراة في نفس الوقت الذي وجه فيه بلينجهام الكرة بضربة رأس مسجلا هدف الفوز للريال.

وتقدم ريال مدريد باستئناف ضد عقوبة الإيقاف لمباراتين، لكن لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم رفضت الاستئناف أمس الجمعة.

ولم يتم اختيار بلينجهام ضمن قائمة ريال مدريد المكونة من 20 لاعبا لمواجهة غدا الأحد أمام سيلتا فيجو، ولم يترك ريال مدريد الأمور للصدفة، حيث ذكرت تقارير أن النادي تقدم باستئناف لدى المحكمة الرياضية الإدارية في إسبانيا.

وقال أنشيلوتي في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، اليوم السبت: "لقد تقدمنا باستئناف لأننا نثق بأن العقوبة مبالغ فيه وغير مناسبة".

وأضاف: "لم يقم بإهانة أحد (بلينجهام) كما تم الإشارة لذلك في التقرير".

وتابع : "لقد نظروا فقط إلى الطريقة التي تعامل بها مع الحكم، وأتمنى أن لا يكونوا قد استهدفوه لأن بلينجهام اعترض بالطريقة ذاتها التي يعترض بها أي شخص آخر، في الحقيقة هناك الكثير ممن يفعلون اسوأ من ذلك".

وأوضح المدرب الإيطالي: "نعتقد أن تلك العقوبة غير سليمة، ولذلك السبب تقدمنا باستئناف".

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