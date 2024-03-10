توخيل: هاري كين بإمكانه تحطيم رقم ليفاندوفسكي في الدوري الألماني

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ إن هاري كين مهاجم الفريق بإمكانه تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل 41 هدفا في موسم واحد بالدوري الألماني لكرة القدم.

وأحرز هاري كين الثلاثية الرابعة له في الدوري الألماني هذا الموسم خلال الفوز الكاسح لبايرن ميونخ على ماينز بنتيجة 8 / 1 اليوم السبت، ليرفع رصيده إلى 30 هدفا قبل تسع جولات على انتهاء المسابقة.

وقال توخيل في مؤتمر صحفي عقب المباراة "أثق أن هاري بإمكانه أن يفعل أي شيء، فهو يحافظ على عادته ومعدله التهديفي طوال مسيرته، كما أنه قدوة وشخص رائع".

وأضاف المدرب الألماني عن كين الذي كلف خزينة بايرن ميونخ 100 مليون يورو لضمه في بداية الموسم الجاري "أنا سعيد للغاية لأنني مدربه".

من جانبه، قال كريستوف فرويند المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ "هاري كين ظاهرة بفضل معدله التهديفي، لكنه يعمل أيضا بطريقة رائعة لصالح الفريق".

ويفتقد هاري كين لتحقيق لقب طوال مسيرته مع توتنهام هوتسبير الإنجليزي، بينما يبقى بايرن ميونخ مهددا بعدم التتويج بالدوري الألماني لأول مرة منذ 12 موسما في ظل تفوق باير ليفركوزن في الصدارة.

كما ودع الفريق البافاري كأس ألمانيا، لكنه تأهل لدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بعدما سجل كين ثنائية في الفوز على لاتسيو الأسبوع الماضي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز