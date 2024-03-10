أرتيتا يشيد بشجاعة رامسديل بعد خطأ فادح أمام برنتفورد

المصدر: رويترز

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أظهر آرون رامسديل حارس مرمى أرسنال قدرته على التعافي بعد خطأ فادح أهدى برنتفورد هدف التعادل، وذلك عندما حافظ على هذا التعادل مرتين قبل أن يمنح هدف متأخر الفوز لفريقه ويعيد الضغط على منافسيه على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفقد حارس منتخب إنجلترا مكانه في التشكيلة الأساسية لصالح ديفيد رايا هذا الموسم، لكن مع عدم إمكانية مشاركة رايا المعار من برنتفورد بدأ رامسديل أول مباراة مع أرسنال منذ السابع من يناير كانون الثاني الماضي.

وتحول الشوط الأول الهادئ لرامسديل إلى كابوس في الوقت المحتسب بدل الضائع منه، عندما تأخر في تمرير الكرة داخل منطقة الجزاء ليعترضها يوان ويسا وتصطدم في قدمه وتسكن الشباك.

وحاول مشجعو الفريق الزائر مضايقة رامسديل كثيرا خلال المباراة بمقارنته مع رايا وإطلاق هتافات ساخرة في كل مرة يلمس فيها الكرة.

لكن حارس إنجلترا تصدى لفرصتين في الشوط الثاني ليحافظ على النتيجة 1-1 قبل أن يرسل كاي هافرتس ضربة رأس متأخرة في المرمى ليضع أرسنال على القمة للمرة الأولى منذ عشية عيد الميلاد بفوزه 2-1 على ضيفه.

وظهر رامسديل مبتسما بعد صفارة النهاية بين أحضان زملائه وأرتيتا الذي وصفوه بأنه "شخص يتمتع بشخصية هائلة وشجاعة".

وأشاد أرتيتا برد فعل رامسديل على الخطأ، قائلا "لست متفاجئا لأن الفريق والملعب بأكمله كانا خلفه وكان يحظى بالاحترام والإعجاب.

"أردنا حقا الفوز من أجله في تلك اللحظة وقد ساعدنا حقا على الفوز".

وتحدث توماس فرانك مدرب برنتفورد أيضا مع رامسدال بعد صفارة النهاية.

وقال فرانك "قلت إنني أعتقد أنه حارس جيد للغاية ولم أرغب في أن يتعرض لهذا الموقف. لا أعتقد أن ذلك كان خطأ بل كان ضغطا جيدا للغاية من ويسا".

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