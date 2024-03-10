الدوري الإسباني.. جيرونا يستعيد المركز الثاني بفوزه على أوساسونا

المصدر: رويترز

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أنعش جيرونا مسيرته المهتزة بفوز مقنع 2-صفر على أوساسونا بفضل هدفي بورتو وسافينيو ليستعيد المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، السبت.

واستعاد جيرونا المركز الثاني برصيد 62 نقطة متقدماً بفارق نقطة واحدة عن برشلونة الثالث وأربع عن ريال مدريد المتصدر الذي يستضيف سيلتا فيجو المهدد بالهبوط، الأحد.

وهيمن جيرونا على المباراة مبكراً بفضل هدف للمهاجم بورتو بعد تمريرة من المهاجم الأوكراني فيكتور تسيانكوف في الشوط الأول.

وبدا أن جيرونا في طريقه إلى نهاية متوترة بعدما أهدر العديد من الفرص الذهبية قبل أن يحسم البرازيلي سافينيو الفوز في الدقيقة 84 إثر تمريرة من أليش جارسيا.

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