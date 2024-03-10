أرسنال يعتلي القمة بضربة رأس متأخرة من هافرتس في مرمى برنتفورد

المصدر: رويترز

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سجل كاي هافرتس هدفاً متأخراً ليضع أرسنال في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم رغم خطأ فادح من حارس مرماه آرون رامسديل في الشوط الأول في فوزه 2-1 على ضيفه برنتفورد، السبت، ليحقق أرسنال فوزه الثامن على التوالي في المسابقة.

ووضع الفوز الصعب أرسنال في الصدارة مؤقتاً برصيد 64 نقطة متقدماً بفارق نقطة واحدة عن ليفربول ونقطتين عن مانشستر سيتي قبل مواجهة الفريقين على ملعب أنفيلد الأحد.

ومنحت ضربة رأس رائعة من ديكلان رايس بعد تمريرة عرضية متقنة من بن وايت التقدم لأرسنال في الدقيقة 19، إذ هيمن أصحاب الأرض على المباراة من البداية في استاد الإمارات.

وأدرك برنتفورد التعادل عكس سير اللعب قبل نهاية الشوط الأول مباشرة عندما تأخر رامسديل في إبعاد الكرة من منطقة الجزاء ليعترضها ويسا وتصطدم بقدمه وتسكن الشباك.

وعوض الحارس، الذي شارك أساسيا لأول مرة في الدوري منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي بدلاً من ديفيد رايا المعار من برنتفورد ولا يحق له اللعب أمام فريقه السابق، هذا الخطأ بتصديه لفرصتين خطيرتين من إيفان توني إثر تسديدة من مدى بعيد وضربة رأس من نيثن كولينز أبعدها أعلى مرماه.

وأشاد ميكل أرتيتا مدرب أرسنال بأداء رامسديل بعد هفوته، وأثنى على "الشخصية الهائلة والشجاعة" التي تحلى بها حارس إنجلترا.

وقال أرتيتا للصحفيين: "الخطأ جزء من كرة القدم، الأمر يتعلق بكيفية الرد عليه (هذا هو المهم). خاصة بالنسبة لحراس المرمى ربما يكون المركز الأكثر صعوبة".

وضغط أرسنال من أجل تسجيل هدف الفوز، وأطلق رايس تسديدة من خارج منطقة الجزاء ارتدت من إطار المرمى قبل ربع ساعة من النهاية بينما اكتفى مارك فليكن حارس الضيوف بمشاهدتها.

وحول هافرتس تمريرة عرضية رائعة أخرى من وايت بضربة رأس إلى المرمى في الدقيقة 86 ليمنح أرسنال فوزاً مستحقاً ما يعني أن النادي اللندني سينهي الجولة على الأقل في المركز الثاني وقد يظل في الصدارة بفارق الأهداف في حال تعادل ليفربول مع سيتي.

وظل برنتفورد في المركز 15 بفارق خمس نقاط عن لوتون تاون صاحب المركز 18 ومنطقة الهبوط لكنه خاض مباراة أكثر.

وشعر توماس فرانك مدرب برنتفورد أن فريقه كان غير محظوظ للخسارة بعد أداء دفاعي رائع.

وقال للصحفيين: "هذا صعب. أشعر في الواقع بصعوبة أكثر من أجل اللاعبين. عقلية وجهد وعزيمة لا تصدق".

وشعر فرانك بالإحباط بشكل خاص لأن هافرتس كان صاحب هدف الفوز بعدما سقط المهاجم الألماني، بعد حصوله على إنذار، داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 65 بعد التحام بسيط مع كولينز والذي قال عنه مدرب برنتفورد بأنه إدعاء واضح للحصول على ركلة جزاء.

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