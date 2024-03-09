كلوب: تعويضي سيكون أسهل كثيرا من تعويض جوارديولا

المصدر: رويترز

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قال يورجن كلوب إن تعيين بديل جديد له على رأس الجهاز الفني لفريقه الحالي ليفربول في نهاية هذا الموسم سيكون أسهل كثيرا من العثور على بديل لبيب جوارديولا نظيره في مانشستر سيتي بطل دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم.

وجاءت تصريحات الألماني كلوب قبل لقاء فريقي القمة في الدوري غدا الأحد.

ويدخل ليفربول المتصدر المباراة في ملعبه أنفيلد متقدما بنقطة وحيدة على حامل اللقب وصاحب المركز الثاني وستكون المباراة المواجهة الأخيرة بين الرجلين في الدوري الإنجليزي بعد إعلان كلوب في يناير الماضي إنه سيترك تدريب ليفربول في نهاية الموسم الحالي.

وقال كلوب للصحفيين الليلة الماضية ردا على سؤال حول استحالة تعويضه أو استحالة تعويض جوارديولا "أعتقد أنها اللحظة المثالية بالفعل بالنسبة لأي مدرب جديد وليست الخطوة الخاطئة لأننا لم نفز بكل شيء. تركنا فراغات.

"لكن بالنسبة لسيتي فإن تولي المهمة بعد بيب جوارديولا سيتطلب الفوز باللقب عشر مرات تواليا لتحقيق نفس الانجازات."

وقال المدرب الألماني المخضرم إنه لا يأسف لخسارة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لصالح سيتي بفارق نقطة وحيدة في موسمي 2018-2019 و2021-2022 لأن هذا من شأنه تخفيف الضغوط عن خليفته ومنحه فرصة مثالية للسعي للفوز بمزيد من الألقاب.

وأضاف كلوب "ربما كان الأفضل لهذا السبب أننا لم نفز باللقب برصيد 97 نقطة.

"في هذين العامين (عندما خسرنا لصالح سيتي) بفارق نقطة واحدة الكل يعرف أنه في لحظة ما كان من الممكن أن يكون الوضع مختلفا. بالنسبة لي هذا لا يقلل سعادتنا بما حققناه في هذه اللحظة بعينها.

"بالتأكيد العالم الخارجي يرى الوضع مختلفا تماما. أما يتحقق الفوز أو لا يتحقق."

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