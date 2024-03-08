تشافي : لن نستسلم في سباق الفوز بالدوري الإسباني

المصدر: د ب أ

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أكد تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، أن فريقه لازال موجودا في سباق الفوز بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك قبل مواجهة مايوركا الجمعة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن الفريق الكتالوني يحتل المركز الثالث بفارق ثماني نقاط خلف المتصدر ريال مدريد، وذلك قبل دخول الجولات الـ11 الأخيرة من المسابقة.

واعترف تشافي بأن فريقه لن يستسلم في محاولاته للاحتفاظ بلقبه.

وقال تشافي في مؤتمر صحفي : "لا أعتقد أن الدوري الإسباني ضاع".

وأضاف: "غدا ستكون هناك فرصة أخرى للاقتراب بفارق خمس نقاط خلف ريال مدريد، وأن نكون في مركز أعلى من جيرونا، الدوري لم ينته، ولن نستستلم".

وسيغيب بيدري، لاعب وسط الفريق، عن المباراة وذلك بعد تعرضه لإصابة أخرى.

واعترف تشافي بأن فريقه بحاجة لإجراء نظام المداورة بين اللاعبين تفاديا للإرهاق.

ويزدحم جدول برشلونة بالمباريات، حيث سيواجه نابولي الإيطالي في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، وذلك عقب التعادل 1 /1 في مباراة الذهاب.

وتابع : "يجب علينا أن نضع في الاعتبار الإرهاق وعدد المباريات التي سيخوضها اللاعبون".

وذكر: "بالتأكيد سنجري غدا بعض التغييرات في التشكيل مقارنة بالمباراة الأخيرة، يجب علينا التفكير في اللاعبين، ولكن ليس بسبب مباراة يوم الثلاثاء في دوري الأبطال".

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