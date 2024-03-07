حرب كلامية بين هالاند وأرنولد قبل مواجهة مانشستر سيتي وليفربول .. ما القصة؟

المصدر: د ب أ

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اندلعت حرب كلامية قبل مواجهة ليفربول، متصدر الدوري الإنجليزي، وضيفه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني في ملعب "أنفيلد" يوم الأحد المقبل، وذلك بعدما قال ترينت ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول إن الفوز بالبطولات يعني الكثير لناديه.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن أرنولد مدافع ليفربول قال في تصريحات لمجلة "فور فور تو" :"بالعودة إلى هذه الحقبة ، ورغم فوزهم بالعديد من الألقاب وكونهم ناجحين أكثر، لكن بطولاتنا ستظل تعني الكثير بالنسبة لنا ولقاعدتنا الجماهيرية بسبب الوضع المالي للناديين ".

من جانبه، رد مهاجم مانشستر سيتي وإيرلينج هالاند ، الذي سجل 52 هدفا في فوز فريقه بالثلاثية الموسم الماضي (الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا) وأضاف 29هدفا آخرين هذا الموسم ، بشكل حاد على تصريحات مدافع ليفربول.

وقال مهاجم المنتخب النرويجي لقناة "سكاي سبورتس" :"إذا أراد قول ذلك، حسنا، أنا هنا منذ عام وفزت بالثلاثية وهذا شعور رائع للغاية".

وأضاف: "لا اعتقد أنه يعلم ذلك الشعور جيدا، لذلك هذا ما شعرت به الموسم الماضي، كان ذلك رائعا حقا".

وتابع هالاند : "يمكنهم الحديث كيفما أرادوا، ويمكنه الحديث كيفما شاء، لا أعلم لماذا فعل ذلك لكن لا أكترث ".

وسيغيب أرنولد، الذي وصف سيتي بماكينة صنعت من أجل الفوز، عن المباراة بسبب إصابة في الركبة.

ويبتعد مانشستر سيتي بفارق نقطة خلف ليفربول المتصدر، مع تبقي عشر مباريات لكل فريق في الموسم الحالي.

من جانبه، قال السويسري مانويل أكانجي، مدافع فريق مانشستر سيتي : "ستكون بالتأكيد مباراة رائعة، الفائز سيذهب لصدارة الدوري، لا أريد التحدث عن سباق الفوز باللقب، لكن ذلك سيكون فوزا كبيرا لنا".

وأضاف: "لم نقدم أفضل ما لدينا في الماضي هنا، لكن لماذا لا نغير ذلك هذا الاسبوع".

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