بوروسيا دورتموند يتأهل لكأس العالم للأندية في 2025

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

تأهل فريق بوروسيا دورتموند الألماني للنسخة الجديدة من كأس العالم للأندية التي ستقام العام المقبل 2025 مستفيدا من خروج لايبزج من دوري أبطال أوروبا، مساء الأربعاء.

وودع لايبزيج دوري الأبطال أمام ريال مدريد، لذا لم يعد بإمكانه اللحاق بدورتموند في التصنيف الأوروبي الذي يعد معيارا للتأهل لمونديال الأندية بغض النظر عن نتيجة دورتموند أمام آيندهوفن الهولندي في إياب دور الـ16 لدوري الأبطال.

وسيكون بوروسيا دورتموند الفريق رقم 19 الذي تأهل لكأس العالم للأندية قبل ختام منافسات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا في الأسبوع المقبل.

وتأهل 13 فريقا فائزا بلقب دوري الأبطال في الاتحادات القارية المختلفة بين عامي 2021 و2024 بخلاف ستة أندية أخرى تأهلت قبل دورتموند عبر التصنيف القاري ومنها بايرن ميونخ الألماني.

وتضم قائمة الفرق المتأهلة لونديال الأندية كلا من مانشستر سيتي الإنجليزي بطل أوروبا وريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي ومونتيري المكسيكي وفلومينينسي البرازيلي وأوراوا ريد دياموندز الياباني والأهلي المصري.

وإجمالا سيشارك 12 فريقا من قارة أوروبا في البطولة التي ستقام خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز