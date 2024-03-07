مانشستر سيتي يكرر فوزه على كوبنهاجن ويتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

المصدر: د ب أ

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كرر فريق مانشستر سيتي الإنجليزي تفوقه على كوبنهاجن الدنماركي وهزمه بنتيجة 1/3، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الأربعاء.

وسجل الفريق الإنجليزي أهدافه الثلاثة في الشوط الأول بأقدام مانويل أكانجي وجوليان ألفاريز وإيرلينج هالاند في الدقائق 5 و9 و48.

بينما سجل محمد اليونسي الهدف الوحيد للفريق الدنماركي في الدقيقة 29.

وتأهل مانشستر سيتي حامل اللقب لدور الثمانية لدوري الأبطال مستفيدا من فوزه ذهابا بنتيجة 1/3 في معقل الفريق الدنماركي.

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